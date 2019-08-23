داخلية المؤقتة تستحدث قسماً جديداً لجوزات هيأة الشرطة وموظفي الوزارة

بنغازي-العنوان

أصدر وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف أمس الخميس، تعليماته باستحداث قسم جوازات هيأة الشرطة ليقدم خدمته لأعضائها وموظفي الوزارة في مختلف المدن والمناطق.

وبحسب مكتب الإعلام الأمني بالداخلية جاءت التعليمات في إطار الاهتمام المتواصل بأفراد هيأة الشرطة وموظفي وزارة الداخلية لضمان تمتعهم بكافة الحقوق نظير جهودهم.

وأصدر بوشناف تعليماته على هامش اجتماعه مع مسؤولي فرع مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب في المنطقة الشرقية وبنغازي لبحث سير عمل المصلحة وآليات توفير جوازات السفر للمواطنين والمرضى وجرحى القوات المسلحة العربية الليبية.

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