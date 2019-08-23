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قيادي بالجيش: هذه جرائم  ” الزيقرا” القيادي بـ “ثوار طرابلس” المقبوض عليه

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش والمتحدث باسم غرفة عمليات الكرامة العميد خالد المحجوب، القبض على القائد الميداني “عبد الرحمن محمد عبدو ” الملقب بــ”الزيقرا” من قبل “ثوار طرابلس” .

وأوضح المحجوب،  أن الإرهابي المدعو”عبدالرحمن محمد عبدو ” كان يستعد للهروب عبر مطار معيتيقة، لافتًا إلى أن مليشيا ثوار طرابلس تمكنوا من القبض عليه وهو يستعد للصعود لطائرة القاصدة دولة تونس .

ولفت المتحدث باسم غرفة عمليات الكرامة إلى أنه من المتوقع أن تقع اشتباكات عنيفة بين المليشيات المتصارعة في العاصمة بعد عملية القبض على الإرهابي القيادي .

وأشار المحجوب إلى أن المدعو الملقب بــ”الزيقرا” يحمل سجل حافل بالجرائم وقضايا القتل والاغتيال .

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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