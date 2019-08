الرئيس التونسي: حريصون على عودة التسوية السياسية في ليبيا

المتوسط:

استقبل الرئيس التونسي محمد الناصر، يوم الجمعة بقصر قرطاج، خميس الجهيناوي، وزير الشؤون الخارجية الذي قدّم له عرضا حول نتائج مباحثاته مع نظيره اللّيبي محمد الطاهر سيالة.

ومن جانبه جدّد الرئيس التونسي تأكيد حرص تونس على مساعدة الأشقاء الليبيين على تجاوز خلافاتهم ودفعهم للعودة سريعا إلى مسار التسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة، لتُحقّق ليبيا أمنها واستقرارها وتستعيد مكانتها الطبيعية.

كما تناول اللقاء المواعيد والاستحقاقات الدبلوماسية القادمة من بينها عقد مشاورات سياسية مع الأردن والمشاركة التونسية في الحوار العربي الياباني المزمع تنظيمه بالقاهرة، إضافة إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة العربية بالقاهرة في 10 سبتمبر القادم.

