معالي وزير الداخلية يستحدث قسمًا جديدًا لجوازات هيئة الشرطة وموظفي الوزارة

بنغازي 23 أغسطس 2019م ( وال ) – في إطار اهتمامه المتواصل بأفراد هيئة الشرطة وموظفي وزارة الداخلية وضمان تمتعهم بكافة الحقوق نظير جهودهم، أصدر معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف الخميس تعليماته باستحداث قسم جوازات الشرطة ليقدم خدمته لاعضائها وموظفي الوزارة في مختلف المدن والمناطق .

هذه التعليمات جاءت على هامش اجتماع معالي الوزير مع مسؤولي فرع مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب في المنطقة الشرقية وبنغازي لبحث سير عمل المصلحة وآليات توفير جوازات السفر للمواطنين والمرضى وجرحى القوات المسلحة العربية الليبية . ( وال – بنغازي )

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