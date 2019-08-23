معالي وزير الداخلية يبحث سير عمل مصلحة الجوازات والجنسية بالمنطقة الشرقية

بنغازي 23 أغسطس 2019 (وال) – بحث معالي وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف الخميس خلال اجتماع عقده في مقر مديرية أمن بنغازي سير عمل مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب في المنطقة الشرقية وذلك خلال اجتماع موسع عقده بالخصوص.

وحضر الاجتماع مدير مديرية أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز، ورئيس فرع مصلحة الجوازات والجنسية بالمنطقة الشرقية العميد حمدي العبيدي، ورئيس فرع مصلحة الجوازات والجنسية بنغازي العميد مفتاح بوخريص، ومسؤول الطابعة بمصلحة الجوازات والجنسية بالمنطقة الشرقية العميد علي الككلي، ورئيس قسم الشؤون الفنية بفرع المصلحة العقيد عادل العبيدي، ورئيس المنظومة الأمنيةبمصلحة الجوازات والجنسية بالمنطقة الشرقية المقدم سليمان شوايل.

كما حضره مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بوزارة الداخلية العقيد الشريف قويدر، ومدير الإدارة العامة للبحث الجنائي العقيد صلاح هويدي، ومدير الإدارة العامة للمعلومات والإحصاء العقيد الغرياني بوشناف، ومدير مكتب المعلومات والمتابعة بديوان الوزارة المقدم إبراهيم الرمالي، ومدير مكتب الوزير المقدم محمد عثمان الوزري، إضافة إلى مدير فرع جهاز الأمن الداخلي بنغازي العقيد حميد الرعيض.

وبحث الاجتماع سير عمل المصلحة، والحلول الممكنة التي تكفل حصول المواطنين في مناطق سيطرة الحكومة المؤقتة على جوازات السفر بكل سهولة ويسر.

كما بحث الاجتماع إمكانية إصدار وثائق سفر مؤقتة للمرضى وجرحى القوات المسلحة بالتنسيق مع جمهورية مصر العربية الشقيقة بما يكفل تلقيهم العلاج اللازم خاصة مع بعض الحالات الحرجة، لحين إيجاد حل جذري ينهي المشكلة.

كما تناول الاجتماع آليات تنظيم العمل بالمنظومة الأمنية الموحدة، بحيث تضمن الكشف عن المطلوبين جنائيا بأحكام قضائية دون تسييسها واستخدامها خارج نطاق القضاء والقانون.

وأصدر معالي وزير الداخلية تعليماته المشددة بضرورة إيجاد الحلول الكفيلة التي تضمن حصول المواطنين على جواز السفر، وكذلك ضمان حرية التنقل والسفر لهم وفقا لما يكفله القانون والإعلان الدستوري.

وشدد على أن تقييد حرية السفر لا تتم إلا بناء على حكم قضائي، مؤكدا على ألا تستخدم المنظومة الأمنية في أغراض سياسية من شأنها تتبع النشطاء والمسؤولين، خاصة في مناطق سيطرة الحكومة المؤقتة.

وفي إطار اهتمامه المتواصل بأفراد هيئة الشرطة وموظفي وزارة الداخلية وضمان تمتعهم بكافة الحقوق نظير جهودهم، أصدر معالي الوزير تعليماته باستحداث قسم جوازات الشرطة ليقدم خدمته لاعضائها وموظفي الوزارة في مختلف المدن والمناطق. (وال – بنغازي)

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