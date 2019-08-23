داخلية الوفاق تعقد اجتماعا لبحث أزمة المهاجرين

بحث مندوب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية مع نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اجتماع عقد بطرابلس الخميس أوضاع المهاجرين داخل مراكز الإيواء بناء على تعليمات وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا.

وتركزالاجتماع على إجراء دراسة لإيجاد حلول سريعة وناجعة لأزمة المهاجرين داخل مركز إيواء طريق السكة والذي يتواجد فيه قرابة 482 مهاجرا جاءوا من مركز إيواء تاجوراء الذي تعرض لقصف في الثاني من يوليو الماضي.

وذكر مكتب المنظمة الدولية للهجرة في وقت سابق أن في ليبيا 5 آلاف مهاجر غير قانوني تم ترحيلهم إلى بلدانهم خلال العام الجاري، في إطار برنامج العودة الطوعية الذي تديره المنظمة في ليبيا حيث عاد المهاجرون بأمان إلى 30 دولة جاؤوا منها .

تجدر الإشارة إلى أن منظمات دولية حذرت من انتهاكات جسيمة بحق المهاجرين غير القانونيين خاصة بعد اندلاع الاشتباكات المسلحة في محيط العاصمة طرابلس بداية إبريل الماضي.

بدوره توقع الباحث بشأن الهجرة في معهد الدراسات السياسية الدولية، “ماتيو ڤيلا” ازدياد تدفقات الهجرة نحو أوروبا هذا الصيف، معللا ذلك بأن الأمر مرتبط بما أسماها “إرادة الميليشيات” منفردة والتي وصف عملها بـ”عمل المافيات” .

وأضاف فيلا أنه لا توجد علاقة وثيقة بين عدم الاستقرار السياسي والعسكري في ليبيا وبين ارتفاع أعداد المهاجرين متحدثاً عن أن العمل بات أكثر تنظيماً من ذي قبل .

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