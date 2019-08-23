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المحجوب يؤكد القبض على قيادي إرهابي بمليشيات الوفاق من قبل مليشيا ثوار طرابلس بمطار معيتيقة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 23 يوليو 2019 (وال) – أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية والمتحدث باسم غرفة عمليات الكرامة عميد خالد المحجوب، القبض على القائد الميليشياوي  الميداني “عبدالرحمن محمد عبدو ” الملقب بــ”الزيقرا” من قبل مليشيا ثوار طرابلس  .

وأوضح المحجوب أن الإرهابي المدعو”عبدالرحمن محمد عبدو ” كان يستعد للهروب عبر مطار معيتيقة، لافتًا إلى أن مليشيا ثوار طرابلس تمكنوا من القبض عليه وهو يستعد للصعود لطائرة القاصدة دولة تونس .

ولفت المتحدث باسم غرفة عمليات الكرامة إلى أنه من المتوقع  أن تقع اشتباكات عنيفة بين المليشيات المتصارعة في العاصمة بعد عملية القبض على الإرهابي القيادي .

وأشار المحجوب إلى أن المدعو الملقب بــ”الزيقرا” يحمل سجل حافل بالجرائم وقضايا القتل والاغتيال . (وال – طرابلس)

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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