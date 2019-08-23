الشروع في تجنيد دفعة جديدة لصالح الشرطة السياحية شحات

شحات 23 أغسطس 2019 (وال) – قامت إدارة فروع الشرطة السياحية وحماية الآثار بإدارة العقيد فوزي عبدالونيس عبدالكريم بالشروع بتجنيد مجموعة جديدة تابعة لمكتب الشرطة السياحية وحماية الآثار شحات .

وتأتي هذه الخطوة بناء على الموافقة من معالي وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف

يشار إلى أن لجنة القبول برئاسة العقيد زايد الدرسي، وشرعت في استقبال ملفات الراغبين بالالتحاق بالدفعة يوم أمس الأول الأربعاء

وتعتبر هذه الدفعة النواة الأولي للشرطة السياحية منذ مدة ما يقارب التسع سنوات . (وال – شحات) ب ف

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال