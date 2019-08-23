رئيس المؤسسة الوطنية للنفط يجتمع بعميد بلدية نالوت

اجتمع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مع عميد بلدية نالوت، عبدالوهاب الحجام ، حيث ناقش «احتياجات البلدية، وبحث سبل تعزيز التنمية بالمناطق المجاورة لمواقع العمليات النفطية والحقول والموانئ النفطية المختلفة».

وقال المكتب الإعلامي للمؤسسة إن صنع الله أكد على «الاهتمام الذي توليه المؤسسة بتقديم المساعدات الخدمية في كافة المجالات الصحية لمختلف المناطق الليبية بالتنسيق مع الإدارة العامة للصحة والسلامة والبيئة والأمن والتنمية المستدامة بالمؤسسة بالتنسيق مع المجالس البلدية المنتخبة قانونياً».

وأثنى صنع الله على «العلاقة المتميزة بين المؤسسة الوطنية للنفط وبلدية نالوت في إطار التزام المؤسسة المؤسسة الوطنية للنفط الدائم بسياسة الجار الطيب وسعيها المتواصل لتحسين الظروف المعيشية لساكني المناطق المجاورة لمواقع العمليات النفطية بالتعاون مع الشريك الأجنبي».

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