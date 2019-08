السفير الأمريكي: ندعم الحل السياسي للأزمة الليبية من خلال التفاوض

المتوسط:

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أن ” مهمتي هي العمل مع جميع الأطراف في ليبيا الغرب والشرق والجنوب التي تسعى لتشكيل دولة ليبية موحدة يمكنها أن تصمد لوحدها كقوة قادرة على ضمان الاستقرار وتحقيق الرخاء في جميع أنحاء البلاد”.

وأضاف نورلاند، أن ” الولايات المتحدة تدعم الجهود التي تقودها بعثة الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية من خلال التفاوض والحل الوسط”.

