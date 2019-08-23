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السفير الأمريكي: ندعم الحل السياسي للأزمة الليبية من خلال التفاوض

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أن ” مهمتي هي العمل مع جميع الأطراف في ليبيا الغرب والشرق والجنوب التي تسعى لتشكيل دولة ليبية موحدة يمكنها أن تصمد لوحدها كقوة قادرة على ضمان الاستقرار وتحقيق الرخاء في جميع أنحاء البلاد”.

وأضاف نورلاند،  أن ” الولايات المتحدة تدعم الجهود التي تقودها بعثة الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية من خلال التفاوض والحل الوسط”.

 

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • السفير الامريكى كلامه دبلوماسى لا يعول عليه وانتظروا بيان مجموعة الدول الصناعية السبع فى باريس فى حضور الرئيس المصرى ورئيس الاتحاد الافريقى عندما يقابل ترامب وماكرون وميركل وجنسون ويشرح لهم المشكلة الليبية وسبل حلها طبقا للمبادرة المصرية اعتمادا على شرعية مجلس النواب الوحيد المنتخب من الشعب وسيؤثر هذا على بيان هذه المجموعة الاقتصادية الكبرى فى العالم اما السفير الامريكى فيمكنه استدعاء السراج فى تونس لابلاغه بقررات ترامب لمحاربة الارهاب

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