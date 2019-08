ضبط ليبي ومصري يديران مصنع للخمور في بنغازي 

المتوسط:

تمكن عناصر مركز شرطة القوارشة بالتعاون مع قسم النجدة وقسم التحريات العامة من ضبط مصنع لصناعة الخمور المحلية في بنغازي .

وقال مدير المكتب الإعلامي بمديرية امن بنغازي نقيب أحمد المسماري إن المصنع كان بإدارة شخص ليبي من سكان منطقة الماجوري، بمعاونة شخص مصري الجنسية .

ولفت المسماري إلى أن عناصر مركز القوارشة وقسم النجدة وقسم التحريات العامة تمكنوا من إعداد كمين محكم للجناة، ومداهمة المصنع وضبط ثلاثون جالون خمرة معدة للبيع، إضافة إلى ضبط خزان لصناعة الخمرة .

وأشار إلى أنه تم الانتقال بالمصنع بالكامل ورجوع المجموعة بالكامل إلى مركز القوراشة بكامل المبرزات، وإحالة الجناة إلى جهات الاختصاص .

