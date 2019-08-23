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السفير الأمريكي في ليبيا يوجه أولى رسائله لليبيين

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال السفير الأميركي الجديد لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في أول ظهور له أن بلاده تعلم أن الليبيين يتوقون لتأمين مستقبل أفضل لهم ولأبنائهم وأن الولايات المتحدة تشترك معهم في تحقيق هذا الهدف.

وفي تسجيل مصور لنورلاند نشر على الصفحة الرسمية للسفارة الأميركية في ليبيا قال إن تعيينه جاء كخطوة جديدة لأول مرة منذ عامين، حيث تم تكليفه سفيرا لبلاده بتعيين من الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتم المصادقة على تكليفه من مجلس الشيوخ الأميركي.

وأشار نورلاند إلى أنه خلال العامين الماضيين عملت مجموعة متتالية من الدبلوماسيين الأمريكيين ذوي الخبرة كقادة مؤقتين للسفارة الأميركية في ليبيا، مؤكدا أن مهمته ترتكز على العمل مع جميع الأطراف في ليبيا في الغرب والشرق والجنوب والتي تسعى لتشكيل دولة ليبية موحدة بإمكانها الصمود وحدها كقوة قادرة على ضمان الاستقرار وتحقيق الرخاء في جميع أنحاء البلاد.

وأكد نورلاند مشاركة بلاده بفاعلية في الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية من خلال التفاوض والحل التوافقي، مشددا على حاجته إلى أن يستمع إلى ما يشغل الليبيين حيث يحاول نورلاند – حسب قوله – توسيع اتصالاته مع الليبيين وخاصة الشباب الفاعل، منوها إلى أنه ومنذ وصوله إلى تونس في 14 أغسطس قد تحدث مع قادة رئيسيين في المشهد الليبي من جميع الجهات.

وعبر نورلاند عن تطلعه إلى أن يلمس شخصيا ما اشتهر به الشعب الليبي من طيبة لا مثيل لها وعن رغبته في رؤية المواقع التاريخية المدهشة – حسب وصفه – التي تشتهر بها ليبيا في جميع أنحاء العالم، مؤكدا أن مهمة الليبيين ليست سهلة ولكن بلاده تقف إلى جانب الليبيين في بحثهم عن السلام والازدهار لجميع أبناء الوطن.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • .كلام السفيه الامريكى لا يعول عليه المهم راى سيده ترامب فى مؤتمر قمة الدول الصناعية السبع فى حضور الرئيس السيسى هذا الاسبوع فى باريس و ما يتحدث عنه لا قيمة له المهم ما تتجه له الانظار هذا الاسبوع فى باريس مؤتمر قمة الدول الصناعية السبع وهذا الرئيس المؤقت كلامه دبلوماسى لا يعول عليه وانتظروا بيان مجموعة الدول الصناعية السبع فى باريس فى حضور الرئيس المصرى ورئيس الاتحاد الافريقى عندما يقابل ترامب وماكرون وميركل وجنسون ويشرح لهم المشكلة الليبية وسبل حلها طبقا للمبادرة المصرية اعتمادا على شرعية مجلس النواب الوحيد المنتخب من الشعب وسيؤثر هذا على بيان هذه المجموعة الاقتصادية الكبرى فى العالم اما السفير الامريكى فيمكنه استدعاء السراج فى تونس لابلاغه بقررات ترامب لمحاربة الارهاب

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