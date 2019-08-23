مبادرة طبية لعلاج نازحي تاورغاء في إجدابيا

قدمت مصحة المسرة بإجدابيا مبادرة تمثلت في زيارة لمخيم نازحي تاورغاء بالمدينة وتقديم الرعاية الصحية المجانية لهم بهدف التخفيف من معاناتهم.

ويعيش نازحو تاورغاء في مدينة اجدابيا معاناة كبيرة في ظل الأزمات التي تعصف بالبلاد، وساهمت مصحة المسرة الإيوائية بتخفيف جزء من معاناتهم حيث بادرت بتقديم الرعاية الصحية المجانية لسكان مخيم تاورغاء وركزت على عدة تخصصات منها قسم الأطفال والنساء والولادة والجراحة.

ووفرت المصحة مساعدات طبية وأدوية إضافة إلى استقبالها الحالات مع تخفيض يصل إلى 30% من إجمالي الفواتير العلاجية.

وجاءت المبادرة في الوقت الذي ازدادت فيه الظروف اشتدادا، ولكنها أعطت مساحة أمل لهؤلاء النازحين في أن العمل الإنساني لن يموت ما دام صناع الحياة موجودين في كل مكان وزمان .

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