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مبادرة طبية لعلاج نازحي تاورغاء في إجدابيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قدمت مصحة المسرة بإجدابيا مبادرة تمثلت في زيارة لمخيم نازحي تاورغاء بالمدينة وتقديم الرعاية الصحية المجانية لهم بهدف التخفيف من معاناتهم.

ويعيش نازحو تاورغاء في مدينة اجدابيا معاناة كبيرة في ظل الأزمات التي تعصف بالبلاد، وساهمت مصحة المسرة الإيوائية بتخفيف جزء من معاناتهم حيث بادرت بتقديم الرعاية الصحية المجانية لسكان مخيم تاورغاء وركزت على عدة تخصصات منها قسم الأطفال والنساء والولادة والجراحة.

ووفرت المصحة مساعدات طبية وأدوية إضافة إلى استقبالها الحالات مع تخفيض يصل إلى 30% من إجمالي الفواتير العلاجية.

وجاءت المبادرة في الوقت الذي ازدادت فيه الظروف اشتدادا، ولكنها أعطت مساحة أمل لهؤلاء النازحين في أن العمل الإنساني لن يموت ما دام صناع الحياة موجودين في كل مكان وزمان .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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