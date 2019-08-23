غدامس تزيل “الخربشات”

قام فريق رواد الخير للعمل التطوعي في غدامس بحملة تطوعية لإزالة الخربشات التي شوهت أسوار المدينة القديمة التي تعد أهم الأماكن الأثرية في المدينة.

وتعيش مدينة غدامس حيث الحضارة والتاريخ الممتد لآلاف السنين، هذه الأيام مبادرة من قبل فريق رواد الخير للعمل التطوعي الذي استغل دخول عطلة الطلاب الصيفية في عملية إزالة الخربشات والكتابات التي شوهت جدران المدينة القديمة.

وجاءت هذه الجهود الذاتية تحت شعار “من أجل جوهرتنا غدامس” وقدمها فريق ضم في مجمله طلاب المدراس لإعادة أسوار المدينة إلى شكلها الطبيعي بهدف المحافظة على إرث تاريخي حاول البعض تشويهه.

وبالرغم من وجود لافتات تنبه الزوار بعدم تشويه الأماكن السياحية بالمدينة إلا أن ظاهرة الكتابة على الجدران لم تسلم منها هذه المعالم التي تمثل إرثا تاريخيا يعبر عن هوية غدامس وليبيا كاملة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية