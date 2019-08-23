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غدامس تزيل “الخربشات”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام فريق رواد الخير للعمل التطوعي في غدامس بحملة تطوعية لإزالة الخربشات التي شوهت أسوار المدينة القديمة التي تعد أهم الأماكن الأثرية في المدينة.

وتعيش مدينة غدامس حيث الحضارة والتاريخ الممتد لآلاف السنين، هذه الأيام مبادرة من قبل فريق رواد الخير للعمل التطوعي الذي استغل دخول عطلة الطلاب الصيفية في عملية إزالة الخربشات والكتابات التي شوهت جدران المدينة القديمة.

وجاءت هذه الجهود الذاتية تحت شعار “من أجل جوهرتنا غدامس” وقدمها فريق ضم في مجمله طلاب المدراس لإعادة أسوار المدينة إلى شكلها الطبيعي بهدف المحافظة على إرث تاريخي حاول البعض تشويهه.

وبالرغم من وجود لافتات تنبه الزوار بعدم تشويه الأماكن السياحية بالمدينة إلا أن ظاهرة الكتابة على الجدران لم تسلم منها هذه المعالم التي تمثل إرثا تاريخيا يعبر عن هوية غدامس وليبيا كاملة .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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