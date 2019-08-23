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باشاآغا: لن نكتفي بصد هجوم قوات حفتر بل سنذهب إلى أبعد من ذلك بكثير

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع ووزير داخلية  الوفاق فتحي باشاآغا إن “قوات بركان الغضب” لها جاهزية عالية ليس فقط لصد أي هجوم محتمل من قِبل من وصفهم بـ”قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) وإنما أيضا لاحتمالية عدم الاكتفاء برد الفعل والذهاب لما هو أبعد من ذلك.

باشاآغا وصف في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية وفقاً لما أورده موقع “عين ليبيا” احتمالية حدوث اتفاقيات بين “قوات حفتر ” وأهالي وعمداء مصراتة لتحييدهم عن القتال الراهن بمجرد أحلام يقظة لبعض الواهمين حسب تعبيره.

وأضاف بأنهم يتعاملون بحسم كبير فيما يتردد عن وجود مطلوبين دوليين بصفوف قوات ما وصفه بـ”الجيش والقوات المساندة له” التابع لحكومة الوفاق.

ونوّه باشاأغا بأن “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة) ادعى أنه شن مؤخرا أكثر من 13 غارة جوية على مصراتة بهدف تدمير مشروع بناء قاعدة تركية في محيط الكلية الجوية، زاعماً أن هذا أمر عار تماما عن الصحة ولم يمنحوا قواعد عسكرية لأحد حسب قوله.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • ستذهب الى بعيد فى سجن بنغازى او ابعد من ذلك فى مستشفى قرثارش اذا زادت اوهامك عن ذلك فالسماء مكشوفة فوق راسك الخرفان يسيطر عليها الجيش الوطنى ولو ارادوا تحطيم راسك فيمكنهم ذلك بسهولة والواقع شئ والاوهام شئ اخر فكل من دعمهم اردوغان سحقوا فى كل مكان وكانوا يتوعدوا مثلك انظر الى ادلب ماذا حدث لمليشيات اردوغان وهى قريبة من الحدود التركية يتم سحقهم وتم تحرير مدينة خان شيخون وسط استغاثة اردوغان بترامب وبوتن لانقاذهم من الجيش السورى الذى عرف ان اردوغان جعجاع على الفاضى بعد ضربه على قفاه فى مطار الكلية الجوية بمصراطة وهذا ماسبب هذا الهزيان لباشاغا وهو يعرف ان نهايته السجن قريبا جدا اذا لم يرسل الى مصراطة فى تابوت ليدفع ثمن غباوته الشديدة

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