باشاآغا: لن نكتفي بصد هجوم قوات حفتر بل سنذهب إلى أبعد من ذلك بكثير

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا إن “قوات بركان الغضب” لها جاهزية عالية ليس فقط لصد أي هجوم محتمل من قِبل من وصفهم بـ”قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) وإنما أيضا لاحتمالية عدم الاكتفاء برد الفعل والذهاب لما هو أبعد من ذلك.

باشاآغا وصف في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية وفقاً لما أورده موقع “عين ليبيا” احتمالية حدوث اتفاقيات بين “قوات حفتر ” وأهالي وعمداء مصراتة لتحييدهم عن القتال الراهن بمجرد أحلام يقظة لبعض الواهمين حسب تعبيره.

وأضاف بأنهم يتعاملون بحسم كبير فيما يتردد عن وجود مطلوبين دوليين بصفوف قوات ما وصفه بـ”الجيش والقوات المساندة له” التابع لحكومة الوفاق.

ونوّه باشاأغا بأن “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة) ادعى أنه شن مؤخرا أكثر من 13 غارة جوية على مصراتة بهدف تدمير مشروع بناء قاعدة تركية في محيط الكلية الجوية، زاعماً أن هذا أمر عار تماما عن الصحة ولم يمنحوا قواعد عسكرية لأحد حسب قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية