بوشناف يبحث مع الشكري تنظيم الترددات الممنوحة لشركات الاتصالات‎

قال رئيس وحدة الاعلام والعلاقات الخارجية بالهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالحكومة المؤقتة جمعة البكوش لبوابة افريقيا الاخبارية أن الاجتماع الذي عقد صباح امس بمقر مديرية امن بنغازي برئاسة وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف وحضور رئيس الهيئة المهندس مراد الشكري و مدير إدارة التنظيم والطيف الترددي بالهيئة و مدير منطقة اتصالات بنغازي لشركة هاتف ليبيا ومدير مكتب شركة الجيل الجديد للتقنية بالمنطقة الشرقية ومدير فرع المنطقة الشرقية لشركة ليبيا للاتصالات والتقنية ، قد تناول حصر المشاكل الفنية وتنظيم الترددات الممنوحة للشركات ذات العلاقة ووضع الحلول المناسبة لها.

وقال البكوش ان الاجتماع خلص الى اتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة بين وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها والهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية وممثلي الشركات التابعة للشركة القابضة تكون مهمتها حصر المشاكل الفنية وكيفية توافقها مع التقنيات الحديثة.

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