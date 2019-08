المتوسط:

أصدر وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف تعليماته باستحداث قسم جوازات الشرطة ليقدم خدمته لأعضائها وموظفي الوزارة في مختلف المدن والمناطق.

جاءت تلك التعليمات على هامش اجتماع معالي الوزير مع مسئولي فرع مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب في المنطقة الشرقية وبنغازي لبحث سير عمل المصلحة وآليات توفير جوازات السفر للمواطنين والمرضى وجرحى الجيش.

