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الرياينة تحتفي بفرسانها

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت منطقة الرياينة بتظيم مهرجان للفروسية على خطى جارتها الشرقية أم الجرسان حيث يتركز المهرجان على توحيد الصف ولم الشمل ونبذ الخلافات

واجتمع الفرسان المشاركون في “ملهاد” الخيل الواقع في الأطراف الجنوبية بين حقول الزيتون أقامت الرياينة مهرجانها متمثلا في عقد شهداء الطاحونة للفروسية الشعبية.

وتحول المهرجان إلى عرس لم الشمل الليبيين حيث حضر عدد كبير من أبناء الجبل واستمر المهرجان لثلاثة أيام متواصلة.

وقد حضر في المهرجان الشعر والموسيقى الشعبية حيث يحرص الأباء على أن يتعلم أبناؤهم فنون الفروسية الشعبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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