الرياينة تحتفي بفرسانها

قامت منطقة الرياينة بتظيم مهرجان للفروسية على خطى جارتها الشرقية أم الجرسان حيث يتركز المهرجان على توحيد الصف ولم الشمل ونبذ الخلافات

واجتمع الفرسان المشاركون في “ملهاد” الخيل الواقع في الأطراف الجنوبية بين حقول الزيتون أقامت الرياينة مهرجانها متمثلا في عقد شهداء الطاحونة للفروسية الشعبية.

وتحول المهرجان إلى عرس لم الشمل الليبيين حيث حضر عدد كبير من أبناء الجبل واستمر المهرجان لثلاثة أيام متواصلة.

وقد حضر في المهرجان الشعر والموسيقى الشعبية حيث يحرص الأباء على أن يتعلم أبناؤهم فنون الفروسية الشعبية.

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