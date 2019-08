المتوسط:

أكد آمر غرفة عمليات القوات الجوية التابعة للجيش اللواء محمد منفور أن “سلاح الجو يستهدف معسكر الكيمياء بتاجوراء”.

وأضاف منفور ، أن ” الضربات استهدفت 3 عربات مسلحة بمنطقة اسبيعة وسيارة مصفحة في غريان”.

