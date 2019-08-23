المنفور: سلاح الجو نفذ الليلة ضربات موفقة

أخبار ليبيا24- خاص

قال آمر غرفة عمليات القوات الجوية اللواء طيار ركن محمد المنفور إن السلاح الجوي العربي الليبي نفذ الليلة ضربات موفقة.

وأضاف المنفور أنه من خلال السيطرة الكاملة على الأجواء الليبية والمراقبة المستمرة لأي هدف متحرك تم استهداف معسكر الكيمياء في تاجوراء.

وأكد آمر غرفة عمليات القوات الجوية أنه تم أيضًا تدمير 3 عربات مسلحة في منطقة السبيعة.

وأشار المنفور إلى أن السلاح الجوي العربي الليبي دمر سيارة مصفحة في غريان، موضحًا أن عملية البحث عن أي أهداف أخرى معادية لازالت مستمرة.

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