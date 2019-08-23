اخبار ليبيا الان

المنفور: سلاح الجو نفذ الليلة ضربات موفقة

تم النشر منذُ دقيقتين
تعليق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24- خاص

قال آمر غرفة عمليات القوات الجوية اللواء طيار ركن محمد المنفور إن السلاح الجوي العربي الليبي نفذ الليلة ضربات موفقة.

وأضاف المنفور أنه من خلال السيطرة الكاملة على الأجواء الليبية والمراقبة المستمرة لأي هدف متحرك تم استهداف معسكر الكيمياء في تاجوراء.

وأكد آمر غرفة عمليات القوات الجوية أنه تم أيضًا تدمير 3 عربات مسلحة في منطقة السبيعة.

وأشار المنفور إلى أن السلاح الجوي العربي الليبي دمر سيارة مصفحة في غريان، موضحًا أن عملية البحث عن أي أهداف أخرى معادية لازالت مستمرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • .اتمنى من خلال هذه السيطرة الجوية وضع قائمة بمجرمى الحرب من قادة المليشيات من اول السراح وباشااغا وجويلى لتصفيتهم بالطائرات منا سيكون له دور ايحايى على سير المعارك وبالطبع تحركاتهم مرصودة فلماذا لايتم تصفيتهم كما تفعل امريكا مع قيادات القاعدة

    رد