الردع تلقي القبض على أحد مقاتلي ثوار طرابلس “الزيقرا”

كشفت مصادر، إن قوة الردع الخاصة ألقت القبض على أحد مقاتلي كتيبة ثوار طرابلس، “عبدالرحمن محمد عبدو” الملقب بـ” الزيقرا”، بمطار معيتيقة الدولي، وهو في طريقه إلى تونس العاصمة.

وأوضحت المصادر، إن “الزيقرا” متهم بعدة قضايا جنائية، ومطلوب لدى الأجهزة المختصة في العاصمة، وعملية إلقاء القبض عليه، تمت لإحالته للتحقيق في القضايا المتهم فيها، والتي من بينها قتل عناصر أمن.

وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، والمتحدث باسم غرفة عمليات الكرامة العميد خالد المحجوب، القبض على أحد المسلحين الذي يقاتلون تحت راية حكومة الوفاق، عبدالرحمن محمد عبدو.

وأوضح المحجوب في تصريح نشرته وكالة الأنباء الليبية “وال”، أن عملية القبض تمت أثناء محاولة هروب “الزيقرا” إلى تونس، وقد تم القبض عليه أثناء صعوده للطائرة التي كانت تقصد تونس العاصمة.

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