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بلدية الأبيار: الحكومة وافقت على تفعيل القرارات الخاصة بالمياه

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي الأبيار، موافقة الحكومة المؤقتة على تفعيل القرارات الخاصة بالمياه و التي صدرت عام 2016، وهي 595 و 596 و 597.

وأوضحت الشركة، إن تفعيل القرارات سيساهم في حل مشكلة المياه في بلدية الأبيار، وتهدف إلى حفر عدد 27 بئر جوفي، وتنفيذ شبكات المياه، وتنفيذ سدود تعويقية على بعض الأودية،  وتنفيذ شبكات المياه.

وأشارت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، أن من بين الحلول التي تم التوصل إليها، توصيل شبكة مشروع النهر الصناعي، إلى بلدية الأبياء، لكونها ستساهم بشكل نهائي في حل أزمة المياه في المدينة وضواحيها.

وأضافت أن الشركة ستعرض على اللجنة الوزارية المكلفة، يوم الثلاثاء القادم، عرض متكامل، حول ما تم التوصل إليه، بمقر ديوان البلدية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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