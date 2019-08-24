هيئة الاستثمار العسكري تعقد اجتماعها الأول

عقد رئيس هيئة الاستثمار العسكرى، اللواء طيار محمد المدنى الفاخرى، الاجتماع الأول الموسع، مع رؤوساء الأجهزة الاستثمارية التخصصية، التابعة للهيئة، بحضور آمر جهاز الوطن بالواحات، اللواء بالقاسم لابعج.

وأوضح مكتب إعلام منطقة الكفرة العسكرية، أن الاجتماع ناقش تقييم آداء العمل في الفترة الماضية للهيئة، وتعليمات القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، حول رؤية الهيئة والواجبات والمهام المناطقة بها.

وتعمل منطقة الكفرة العسكرية، على مراقبة الأوضاع الأمنية في المدينة، وبسط سيطرتها على المواقع الحدودية، لمنع أي عمليات تهريب، التي ساهمت في تردي الأوضاع الاقتصادية في ليبيا.

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