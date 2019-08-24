عمليات الكرامة: سلاح الجو استهدف مواقع للوفاق في منطقة العزيزية

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن سلاح الجو شنّ ضربات مباشرة على المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق، في منطقة العزيزية، تزامنا مع ضربات للجيش الوطني بالمدفعية، في شارع الخلاطات.

ونفّذ سلاح الجو التابع للجيش الوطني، ليلة أمس، ضربات جوية، على منطقة غوط الريح، بالقرب من مدينة غريان، إضافة غلى ضربات جوية أخرى استهدفت معسكر الكيمياء بمنطقة تاجوراء .

وذكرت مصادر محلية، سقوط قذيفتين على منطقة زناتة بالقرب من “جامع نتيفة”، تزامنا مع صورا تظهر أثار سقوط القذيفتين بالقرب من احدى المحال التجارية في المنطقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية