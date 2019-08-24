صحيفة: المشير رفض لقاء السراج بعد وساطة دولية

كشفت مصادر خاصة، أن القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، رفض مساعي دولية، سعت لعقد جولة جديدة من المباحثات تجمعه مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وأشارت المصادر لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن السراج يواجه ضغوطا كبيرة، بعد الخسائر التي تكبدتها قواته في مواجهة الجيش الوطني، وأنه عجِز عن إقناع المجتمع الدولي، أنه قادر على كبح جماح المجموعات المسلحة في العاصمة.

ميدانيًا، أوضح المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن الجيش الوطني نجح في صدّ واقتحام تمركزات المجموعات المسلحة ومن بينها “شورى بنغازي” ومسلحين من مدينة الزاوية، في محيط مدينة غريان وغوط الريح.

وأشار المركز، عبر صفحته على الفيسبوك، أن سلاح الجو نفّذ ضربات جوية، على معسكر الكيمياء في منطقة تاجوراء، مضيفا في ذات الوقت، أن الجيش الوطني أعلن منطقة مرزق، منطقة عمليات عسكرية، لمواجهة المجموعات المسلحة التي شنّت هجوما وشرّدت أهالي المدينة.

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