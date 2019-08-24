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مراسلنا في طرابلس: سقوط قذيفتين بمنطقة زناتة الجديدة في طرابلس فجر اليوم

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

 

مراسلنا في طرابلس: سقوط قذيفتين بمنطقة زناتة الجديدة في #طرابلس فجر اليوم

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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