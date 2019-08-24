اشتباكات بين الجيش الوطني وقوات الوفاق في غريان

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر اليوم السبت، اندلاع اشتباكات بين الجيش الوطني الليبي وقوات حكومة الوفاق في محيط مدينة غريان جنوب غرب طرابلس، مشيرا إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات الوفاق.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في بيان صحفي إن “قواتنا المسلحة تدك تمركزات ميليشيات المرتزقة وشورى بنغازي والزاوية في محيط غريان وغوط الريح وسيارات الإسعاف تتوالى حركتها في اتجاه مستشفى غريان لنقل الجرحى الذين لقوا وهناك اشتباكات على الأرض وهروب عدد من الميلشيات”.

وأضاف البيان أن “طائرات سلاح الجو الليبي قد استهدفت الليلة الماضية معسكر الكيمياء تاجوراء في العاصمة طرابلس”.

وأوضح المركز الإعلامي في بيانه أن “غرفة عمليات القوات الجوية تعلن منطقة مرزق منطقة عمليات وسيتم السحب الكامل لكل العصابات التشادية التي تتواجد في المنطقة”.

وكان الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر قد أعلن، في الرابع من أبريل/ نيسان الماضي، إطلاق عملية للقضاء على الجماعات المسلحة والمتطرفة التي وصفها بـ “الإرهابية” في العاصمة طرابلس، التي توجد فيها حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.

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