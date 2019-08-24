تفاصيل تحرير مواطن مختطف في طرابلس

تمكنت وحدة مكافحة الإرهاب بفرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء من تحرير مواطن ليبي كان مخطوفا في المنطقة الواقعة بين التمركز الأمني بوابة غوط الرمان والبوابة الأمنية تقاطع الكسارة.

وبينت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن دوريات وحدة مكافحة الإرهاب لاحظت خلال جولاتها وجود إنارة على شاطئ البحر في المنطقة الواقعة بين التمركز الأمني بوابة غوط الرمان والبوابة الأمنية تقاطع الكسارة فقامت بتفقد المكان لتجد شخصا مخطوفا على يد عصابة لاذت بالفرار عند مداهمة المكان.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه جرى إسعاف المواطن واتخاذ الإجراءات اللازمة وتسليمه أماناته وسيارته.

وأشارت الوزارة إلى تواصل البحث عن المتهمين والتعميم على السيارة التي يقودونها لضبطهم وإحالتهم لجهات الاختصاص.

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