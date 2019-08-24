الكشف عن التطورات العسكرية في غريان وطرابلس ومرزق

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن قوات الجيش استهدفت التشكيلات المسلحة وشورى بنغازي والزاوية في محيط غريان وغوط الريح.

وأوضح المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن اشتباكات دارت بين قوات الجيش والتشكيلات المسلحة في المنطقة لافتا إلى هروب عدد من المسلحين وأن سيارات الإسعاف تواصل نقل الجرحى لمستشفى غريان.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن سلاح الجو قام بضربات ليلية استهدفت معسكر الكيمياء تاجوراء بالإضافة إلى استهداف قوات الوفاق بضربات مباشرة بالعمودية في العزيزية ودك سلاح المدفعية لتمركزات قوات الوفاق في شارع الخلاطات.

كما أعلنت غرفة عمليات القوات الجوية مرزق منطقة عمليات مؤكدة أنه سيتم القضاء على العناصر التشادية في المنطقة.

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