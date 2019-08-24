تعليق الرحلات في مطار معيتيقة لحين إشعار آخر

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي تعليق الملاحة الجوية بالمطار لحين إشعار آخر نتيجة تعرضه لقذيفة.

وبينت إدارة المطار عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن سقوط قذيفة على المطار تزامن مع وصول رحلة شركة طيران البراق من اسطنبول والخطوط الجوية الليبية من مطار معيتيقة الدولي المدينة المنورة وعلى متنها 265 من حجاج بيت الله الحرام.

وتتواصل منذ أبريل الماضي اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوفاق وقوات الجيش، في مناطق متفرقة بضواحي طرابلس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1100 مدني وعسكري، حتى الآن، بينما جرح الآلاف إلى جانب نزوح الآلاف من العائلات.

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