نزوح نحو 100 عائلة من مرزق لبراك الشاطئ

قال عميد بلدية براك الشاطئ، علي الجيلاني، إن قرابة 100 عائلة نزحت من مرزق إلى براك الشاطئ بسبب الهجمات التي تتعرض لها المدينة منذ أسابيع.

وأوضح الجيلاني في تصريحات لصحيفة العين الإخبارية، أن البلدية جهّزت عدداً من المدارس لإيواء نازحي مرزق وتواصلت مع المنظمات الإغاثية ومنظمات المجتمع المدني لتقديم الدعم اللازم لتوفير احتياجات النازحين.

وأبدى عميد بلدية براك الشاطئ قلقله من استمرار القتال في مدينة مرزق بالتزامن مع اقتراب العام الدراسي، ما يعني مُواجهة البلدية لأزمة تتطلب وقفة جادة من الحكومتين الوفاق والمؤقتة.

وسبق أن شكّلت بلدية براك الشاطئ لجنة للاهتمام بملف نازحي مرزق ومُتابعة احتياجاتهم طيلة فترة استقبالهم داخل المدينة.

وناشد الجيلاني حكومتي الوفاق والمؤقتة بضرورة الالتفات والنظر في أوضاع نازحي مرزق الذين تشهد مدينتهم هجوماً دامياً من قبل جماعات إرهابية.

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