صنع الله يبحث تعزيز التنمية بالمناطق المجاورة لمواقع العمليات النفطية

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، عميد بلدية نالوت، عبدالوهاب سالم الحجام.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المؤسسة بالعاصمة طرابلس مناقشة احتياجات البلدية، وبحث سبل تعزيز التنمية بالمناطق المجاورة لمواقع العمليات النفطية والحقول والموانئ النفطية المختلفة.

وأكد صنع الله على الاهتمام الذي توليه المؤسسة بتقديم المساعدات الخدمية في كافة المجالات الصحية لمختلف المناطق الليبية وذلك بالتنسيق مع المجالس البلدية المنتخبة قانونياً.

حضر اللقاء أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، أبوالقاسم الشيباني شنقير، والعماري محمد العماري، ومدير عام الإدارة العامة للصحة والسلامة والبيئة والأمن والتنمية المستدامة بالمؤسسة خالد بوخطوة، ومدير إدارة التقاضي بالإدارة العامة للشؤون القانونية بالمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى جمعة، وأعضاء المجلس البلدي نالوت سعيد خليفة عرفة، ويوسف ساسي بوصوة.

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