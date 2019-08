القبض على شخصين بحوزتهما كمية كبيرة من المخدرات في طرابلس

المتوسط:

تمكن أعضاء التحري والقبض بمكتب تحريات طرابلس التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من ضبط شخصين وبحوزتهما (124) قطعة من مخدر الحشيش جاهزة للبيع وعدد (131) قرص ترامادول وعدد (197)قنينة خمر محلي.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أنه من خلال الاستدلال مع المتهمين اعترف أحدهما بقيامه بجريمة قتل، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع مكتب المعلومات والتحري والتوثيق التابع إلى مديرية أمن طرابلس، وإحالتهم للنيابة.

