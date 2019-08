ضبط مصنع لصناعة الخمور في بنغازي

المتوسط:

تمكن عناصر مركز شرطة القوارشة بالتعاون مع قسم النجدة وقسم التحريات العامة من ضبط مصنع لصناعة الخمور المحلية في بنغازي .

وأوضحت مديرية أمن بنغازي على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن المصنع يديره شخص ليبي من سكان منطقة الماجوري، وشخص مصري الجنسية .

وتمكن عناصر مركز القوارشة وقسم النجدة وقسم التحريات العامة من إعداد كمين محكم للجناة، ومداهمة المصنع وضبط ثلاثون جالون خمرة معدة للبيع، إضافة إلى ضبط خزان لصناعة الخمرة.

