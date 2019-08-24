17 عنصرا من قوة الردع الخاصة يسلمون أنفسهم للجيش في محور خلة الفرجان

المتوسط:
قام 17 عنصرا من قوة الردع الخاصة من السرية 20-20 التابعة لقوات حكومة الوفاق بتسليم أنفسهم لقوات الجيش في محور خلة الفرجان، حسبما نشرت غرفة عمليات الجيش على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”.
وكان آمر غرفة عمليات القوات الجوية التابعة للجيش اللواء محمد منفور، أكد أن “سلاح الجو يستهدف معسكر الكيمياء بتاجوراء”.
وأضاف منفور، أن ” الضربات استهدفت 3 عربات مسلحة بمنطقة اسبيعة وسيارة مصفحة في غريان”.
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