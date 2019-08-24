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17 عنصرا من قوة الردع الخاصة يسلمون أنفسهم للجيش في محور خلة الفرجان

تم النشر منذُ 57 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

قام 17 عنصرا من قوة الردع الخاصة من السرية 20-20 التابعة لقوات حكومة الوفاق بتسليم أنفسهم لقوات الجيش في محور خلة الفرجان، حسبما نشرت غرفة عمليات الجيش على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”.

وكان آمر غرفة عمليات القوات الجوية التابعة للجيش اللواء محمد منفور، أكد أن “سلاح الجو يستهدف معسكر الكيمياء بتاجوراء”.

وأضاف منفور، أن ” الضربات استهدفت 3 عربات مسلحة بمنطقة اسبيعة وسيارة مصفحة في غريان”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • ايقن هؤلاء المقاتلون الذين سلموا انفسهم انهم فى امان مع جيشهم الوطنى ورفضوا ان يقاتلوا مع الخوان المفلسين ومهربى البشر وعلى كل من غرر بهم للقتال ضد الجيش الوطنى تسليم انفسهم ليعودوا بعد ذلك الى اهلهم فى امان ويساهموا فى بناء ليبيا الحديثة الخالية من الخوان المفسدين مثلما حدث فى السودان فالثورة الحقيقية هى ضد الخوان عملاء الصهاينة بالوكالة عن طريق قطرائيل ولا علاقة للاخوان بالاسلام فهو مجرد قناع لاخفاء وجههم القبيح العميل للصهيونية ويعمل لهدم جيوش العرب والمسلمين ويقبض ثمن الخيانة والغدر

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