17 عنصرا من قوة الردع الخاصة يسلمون أنفسهم للجيش في محور خلة الفرجان

المتوسط:

قام 17 عنصرا من قوة الردع الخاصة من السرية 20-20 التابعة لقوات حكومة الوفاق بتسليم أنفسهم لقوات الجيش في محور خلة الفرجان، حسبما نشرت غرفة عمليات الجيش على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”.

وكان آمر غرفة عمليات القوات الجوية التابعة للجيش اللواء محمد منفور، أكد أن “سلاح الجو يستهدف معسكر الكيمياء بتاجوراء”.

وأضاف منفور، أن ” الضربات استهدفت 3 عربات مسلحة بمنطقة اسبيعة وسيارة مصفحة في غريان”.

