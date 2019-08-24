عميد سرت يناقش مع «الكهرباء» تقسيم ساعات طرح الأحمال على الأحياء السكنية

بحث عميد بلدية سرت المكلف، غيت عبدالله، الجمعة، مع رئيس لجنة الأزمة بالشركة العامة للكهرباء سرت، المهندس فتحي قرقوم، تقسيم ساعات طرح الأحمال على الأحياء السكنية، وفق مدير مكتب الإعلام والعلاقات ببلدية سرت على صفحتها بموقع «فيسبوك».

وتشهد مدينة سرت تكرار حوادث انقطاع الكهرباء، لأسباب أغلبها فنية، وفق الشركة العامة للكهرباء.

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والأحد الماضي، أجرى مسؤول بالشركة العامة للكهرباء زيارة ميدانية لمعاينة محطات الكهرباء في سرت، للوقوف على المتطلبات اللازمة لتنفيذ أعمال الصيانة والتجهيز، بما يلبي احتياجات المحطات.

وفي الحادي والثلاثين من يوليو الماضي، أعلنت الشركة العامة للكهرباء صيانة محطة كهرباء الزيد المجرورة في مدينة سرت.

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