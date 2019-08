المتوسط:

أعلن مطار معيتيقة الدولي، السبت، تعليق رحلاته لحين إشعار آخر بعد تعرضه لقذيفة صاروخية.

وبين المطار على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي على ” الفيسبوك” أن القذيفة سقطت على المطار تزامنا مع وصول رحلة شركة طيران البراق من إسطنبول، ورحلة عبر الخطوط الجوية الليبية قادمة من المدينة المنورة وعلى متنها 265 من حجاج بيت الله الحرام.

