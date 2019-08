“الجيلاني” يعلن نزوح 100 عائلة من مرزق لبراك الشاطئ

المتوسط:

أفاد عميد بلدية براك الشاطئ، علي الجيلاني، بأن قرابة 100 عائلة نزحت من مرزق إلى براك الشاطئ بسبب الهجمات التي تتعرض لها المدينة منذ أسابيع.

وأضاف الجيلاني، أن البلدية جهّزت عدداً من المدارس لإيواء نازحي مرزق وتواصلت مع المنظمات الإغاثية ومنظمات المجتمع المدني لتقديم الدعم اللازم لتوفير احتياجات النازحين.

كما أبدى عميد بلدية براك الشاطئ قلقله من استمرار القتال في مدينة مرزق بالتزامن مع اقتراب العام الدراسي، ما يعني مُواجهة البلدية لأزمة تتطلب وقفة جادة من الحكومتين الوفاق والمؤقتة.

