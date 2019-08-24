الداخلية وهيأة الاتصالات بالمؤقتة تبحثان تطوير العمل الفني بوزارة الداخلية

بنغازي-العنوان

بحث وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف ورئيس الهيأة العامة للاتصالات والمعلوماتية المهندس مراد الشكري ، الخميس في اجتماع موسع تطوير العمل الفني لوزارة الداخلية.

وناقش الاجتماع آليات التعاون بين الوزارة والأجسام والإدارات التابعة لها من جهة، والهيأة من جهة أخرى، في دعم الشؤون الفنية بمختلف وحدات وزارة الداخلية تقنيا، وكذلك تفعيل وتطوير منظومات كاميرات المراقبة في بنغازي وغيرها من المدن، بحيث تغطي كافة المساحات والطرق لضمان تتبع الجناة والمجرمين على مدى اليوم والساعة بما يكفل عدم إفلاتهم من العقاب وتقديمهم للعدالة.

وخلص الاجتماع الذي يأتي ضمن التطوير الاستراتيجي للوزارة، وبتعاضد كافة أجهزة الحكومة المؤقتة، إلى تشكيل لجنة فنية مشتركة بين وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها والهيأة العامة للاتصالات والمعلوماتية وممثلي الشركات التابعة للشركة الليبية القابضة للاتصالات والتقنية.

وتهدف اللجنة لحصر المشاكل الفنية وتنظيم الترددات الممنوحة للشركات ذات العلاقة، ووضع الحلول المناسبة لها لتتوافق مع التقنيات الحديثة التي عززت وزارة الداخلية أجهزتها الفنية بها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطوات اتخذتها الوزارة في تعزيز الأمن بمختلف مدن ومناطق سيطرة الحكومة المؤقتة بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة؛ ضمانا لعزيز الأمن والأمان في البلاد.

يشار إلى أن وزير الداخلية وجه خلال الاجتماع بتعيين مهندسين وفنيين مختصين في تقنية المعلومات لصالح وزارة الداخلية لتعزيز قدرتها الفنية في هذا المجال.

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذا للخطة الأمنية المشتركة، بتفعيل البوابات الإلكترونية للمداخل السبع لبنغازي كخطوة أولى وتفعيل كافة كاميرات المراقبة في بنغازي.

الجدير بالذكر أن هذه الاجتماعات تأتي لتطوير أداء وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والجريمة الإلكترونية بما يواكب أداء الجناة والمجرمين الذين طوروا أساليبهم في ارتكاب الأفعال الإجرامية والإرهابية.

وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر مديرية أمن بنغازي مدير المديرية العميد عادل عبدالعزيز عمر، ومعاون مدير إدارة الشرطة العسكرية العميد عبدالباسط أبو غريس، ورئيس النيابة العسكرية بنغازي العميد علي ماضي.

كما حضر الاجتماع مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي العقيد صلاح هويدي، ومدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة العقيد الشريف قويدر، ومدير الإدارة العامة للبوابات والتمركزات الأمنية العقيد حسن الشلماني، ومدير الإدارة العامة للمعلومات والإحصاء العقيد الغرياني بوشناف.

كما حضر الاجتماع من جانب الهيأة العامة للاتصالات والمعلوماتية، مدير مكتب التنظيم والطيف الترددي، ومدير العلاقات الخارجية، ومدير منطقة اتصالات بنغازي لشركة هاتف ليبيا، ومدير مكتب شركة الجيل الجديد للتقنية بالمنطقة الشرقية، ومدير فرع المنطقة الشرقية لشركة ليبيا للاتصالات والتقنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية