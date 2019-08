المتوسط:

قام رئيس هيئة الاستثمار العسكرى اللواء طيار محمد المدنى الفاخرى، بعقد الاجتماع الأول الموسع، مع رؤوساء الأجهزة الاستثمارية التخصصية، التابعة للهيئة، بحضور آمر جهاز الوطن بالواحات، اللواء بالقاسم لابعج.

وأفاد مكتب إعلام منطقة الكفرة العسكرية، بأن الاجتماع ناقش تقييم آداء العمل في الفترة الماضية للهيئة، وتعليمات القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، حول رؤية الهيئة والواجبات والمهام المناطقة بها.

يشار إلى أن منطقة الكفرة العسكرية، تعمل على مراقبة الأوضاع الأمنية في المدينة، وبسط سيطرتها على المواقع الحدودية، لمنع أي عمليات تهريب.

The post تفاصيل اجتماع رئيس هيئة الاستثمار مع رؤساء الأجهزة التخصصية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية