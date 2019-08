رئيس اللجنة المركزية لامتحانات الثانوية بالزاوية يجتمع باللجان الفرعية العجيلات

المتوسط:

عقد بمدينة الزاوية اجتماعا ضم كلاً من رئيس اللجنة المركزية الزاوية حمزة كشلاف و رئيس اللجنة الفرعية العجيلات ورؤساء لجان النظام والمراقبة بكليات : ( الاقتصاد ، البيطرة ، الموارد الطبيعية ، العلوم).

وخلال الاجتماع، تم مناقشة سير الامتحانات في مدينة العجيلات خلال الأسبوع الماضي و استعرض المجتمعون خلالها بعض المشاكل والصعوبات التي واجهت عمل لجان النظام والمراقبة.

