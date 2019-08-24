بلدية بنغازي: إعادة فتح الجزء المُغلق من الطَريق الدائري الثالث

أعلنت بلدية بنغازي إِعادة فَتح الجُزء المُغلق من الطَريق الدائري الثالث “الطَريق السَريع” من تقاطعهِ مع طَريق العروبة “طَريق طرابلس” وحتى شارع الأندلس “جسر معهد الهندسة التطبيقية”.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي أن إعادة فتح الطريق جرى بالتنسيق مع قسم المرور والتراخيص بنغازي، وذلك بعد أن تمت أعمال صيانة الهُبوط في الطَريق تحت الجسر حيث تسبب التسريب الذي أدى إلى الهُبوط في الطَريق ناتج عن ارتفاع مَنسوب المياه الجَوفية، وهو أمر شائع في المناطق المُحيطة بهذا الموقع.

وأوضحت البلدية أنه جَرت أعمال الردم والدمك بِحسب المواصفات المَطلوبة والمُحددة من طرف استشاري البلدية وبتنفيذ من شركة مقاولات وتحت إشراف اللجنة الإشراقية لمشاريع لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي ومكتب المشروعات بالبلدية.

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