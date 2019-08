“الوطنية للنفط” تبحث تعزيز التنمية بالمناطق المجاورة للموانئ النفطية

المتوسط:

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، بعميد بلدية نالوت، عبد الوهاب سالم الحجام.

وأوضح المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط، أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المؤسسة بالعاصمة طرابلس مناقشة احتياجات البلدية، وبحث سبل تعزيز التنمية بالمناطق المجاورة لمواقع العمليات النفطية والحقول والموانئ النفطية المختلفة.

وحضر اللقاء أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، أبوالقاسم الشيباني شنقير، والعماري محمد العماري، ومدير عام الإدارة العامة للصحة والسلامة والبيئة والأمن والتنمية المستدامة بالمؤسسة خالد بوخطوة، ومدير إدارة التقاضي بالإدارة العامة للشؤون القانونية بالمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى جمعة، وأعضاء المجلس البلدي نالوت سعيد خليفة عرفة، ويوسف ساسي بوصوة.

