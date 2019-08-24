صيانة وحدة التوليد الغازية في رأس لانوف تمهيدا لإعادة تشغيل المجمع الصناعي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم السبت، انتهاء شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، من أعمال الصيانة والتحديث لوحدة التوليد الغازية، تمهيدا لإعادة تشغيل المجمع الصناعي.

وقال بيان للمؤسسة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن الخطوة تأتي في إطار تنفيذ الخطة الرئيسية لمشروع إعادة تشغيل المجمع الصناعي، حيث تم الانتهاء الأسبوع الماضي من جميع أعمال الصيانة والتحديث لوحدة التوليد الغازية بالمرافق (Gas turbine 20 . 60 . X A).

وأشادت المؤسسة بالجهود التي بذلت من الفرق الفنية المختصة، التي أنجزت هذا العمل بكل إتقان، بالمشاركة مع الشركة الماليزية (TCS) المكلفة بتنفيذ أعمال التحديث.

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وفي 3 أغسطس الماضي، أعلنت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، وصول أولى شحنات غاز الإيثيلين لإعادة تشغيل المجمع الصناعي مرة أخرى.

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