ضبط ليبي ومصري يديران مصنعا للخمور في بنغازي

بنغازي-العنوان

تمكن عناصر مركز شرطة القوارشة بالتعاون مع قسمي النجدة والتحريات العامة بمديرية الأمن من ضبط مصنع لصناعة الخمور المحلية في بنغازي.

وبحسب مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن بنغازي فإن المصنع كان بإدارة شخص ليبي من سكان منطقة الماجوري، بمعاونة شخص مصري الجنسية.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني بأن عناصر مركز القوارشة وقسم النجدة وقسم التحريات العامة تمكنوا من إعداد كمين محكم للجناة، ومداهمة المصنع وضبط ثلاثين جالون خمرة معدة للبيع، إضافة إلى ضبط خزان لصناعة الخمرة.

وأشار إلى أنه تم الانتقال بالمصنع بالكامل ورجوع المجموعة بالكامل إلى مركز القوراشة بكامل المبرزات، وإحالة الجناة إلى جهات الاختصاص.

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