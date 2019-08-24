مؤسسة النقط تبحث سبل تنمية المناطق المجاورة لمواقع الحقول والموانئ النفطية

ليبيا – إلتقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله خلال اليومين الماضيين بعميد وأعضاء المجلس البلدي نالوت.

المجتمعون ناقشوا وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمؤسسة احتياجات البلدية وبحث سبل تعزيز التنمية بالمناطق المجاورة لمواقع العمليات النفطية والحقول والموانئ النفطية المختلفة.

وأكد صنع الله على الإهتمام الذي توليه المؤسسة بتقديم المساعدات الخدمية في كافة المجالات الصحية لمختلف المناطق الليبية وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للصحة والسلامة والبيئة والأمن والتنمية المستدامة بالمؤسسة بالتنسيق مع المجالس البلدية المنتخبة قانونياً.

وأثنى على العلاقة المتميزة بين المؤسسة الوطنية للنفط وبلدية نالوت في إطار التزام المؤسسة المؤسسة الوطنية للنفط الدائم بسياسة “الجار الطيب” وسعيها المتواصل لتحسين الظروف المعيشية لساكني المناطق المجاورة لمواقع العمليات النفطية بالتعاون مع الشريك الأجنبي.

كما حضر الإجتماع أعضاء مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط أبوالقاسم الشيباني شنقير والعماري محمد العماري والمهندس خالد بوخطوة مدير عام الإدارة العامة للصحة والسلامة والبيئة والأمن والتنمية المستدامة بالمؤسسة ومصطفى جمعة مدير إدارة التقاضي بالادارة العامة للشؤون القانونية بالمؤسسة الوطنية للنفط وأعضاء المجلس البلدي نالوت.