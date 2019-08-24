في مخالفة للبروتوكول والأعراف الدبلوماسية.. سيالة يستلم أوراق اعتماد السفير الأمريكي لدى ليبيا في تونس

تونس-العنوان

في مخالفة للبروتوكول والأعراف الدبلوماسية لشؤون الدولة قدم السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند الخميس الماضي نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة في مقر السفارة الليبية في تونس.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة التي أقدم عليها وزير خارجية الوفاق، مخالفة للأعراف والقوانين الدولية، التي تنصّ على أن يأتي السفير إلى مقرّ وزارة الخارجية أو عاصمة الدولة لتقديم أوراق اعتماده، لا أن يُسافر له وزير الخارجية الأمر الذي يعتبر مخالفا للقواعد الدبلوماسية وشؤون الدولة الليبية.

وبحسب مكتب الإعلام التابع لوزارة الخارجية في حكومة الوفاق أكد السفير نورلاند خلال اجتماعه بسيالة التزامه بتكثيف التواصل الدبلوماسي مع جميع الأطراف بهدف إنهاء مبكر للنزاع في ليبيا.

كما أعرب عن دعم الولايات المتحدة المستمر للجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وحل سياسي تفاوضي يعزز الرخاء والأمن والاستقرار لجميع الليبيين.

وتولى ريتشارد نورلاند مهامه سفيرا للولايات المتحدة لدى ليبيا يوم 14 أغسطس، بعد ترشيحه من رئيس أمريكا، وتأكيد تعيينه من مجلس الشيوخ الأمريكي.

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