عمليات الكرامة: انشقاقات بقوات الوفاق وتساقط القذائف على مطار معيتيقة

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن قذائف الهاون العشوائية تتساقط على مطار امعيتيقة والمساكن المجاورة.

وبين المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن كتيبة ثوار طرابلس توعدت قوة الردع وأمهلتها 48 ساعة لاطلاق أحد قادة التشكيلات المسلحة ويدعى “الزيقرا” أو الهجوم عليها وافتكاكه بالقوة.

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي تعليق الملاحة الجوية بالمطار لحين إشعار آخر نتيجة تعرضه لقذيفة.

وبينت إدارة المطار عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن سقوط قذيفة على المطار تزامن مع وصول رحلة شركة طيران البراق من اسطنبول والخطوط الجوية الليبية من مطار معيتيقة الدولي المدينة المنورة وعلى متنها 265 من حجاج بيت الله الحرام.

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