بوشناف يُقرر استحداث قسم جوازات الشرطة

قررت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، استحداث قسم جوازات الشرطة وتخصيصه لإتمام إجراءات موظفي الوزارة القاطنين بمُختلف المدن والمناطق.

وجاء القرار الصادر عن وزير الداخلية، المستشار إبراهيم بوشناف، خلال لقاء جمعه مع مسؤولي مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بالمنطقة الشرقية.

ونُوقِشت خلال الاجتماع آليات توفير جوازات سفر بصورة سلسلة لجرحى الجيش والمرضى والحالات المُستعجلة، وسُبل التنسيق ما بين الجهات المعنية لتحسين مستوى عمل المصلحة.

كما تطرق الاجتماع إلى الحلول الممكنة التي تكفل حصول المواطنين في مناطق سيطرة الحكومة المؤقتة على جوازات السفر، فضلاً عن آليات تنظيم العمل بالمنظومة الأمنية الموحدة بحيث تضمن الكشف عن المطلوبين جنائيا بأحكام قضائية دون تقييد حرية السفر إلا بناءً على حكم قضائي.

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