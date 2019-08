مؤسسة النفط تجدد دعوتها لزيادة مرتبات العاملين فيها

المتوسط:

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مع رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، زيادة مرتبات عمال قطاع النفط والغاز بنسبة 67 % وذلك بناء على المقترح الذي قدمه مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط للحكومة في وقت سابق.

وأوضح المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أن السراج أكد تقديره لمطالبات المؤسسة المستمرة بتنفيذ القرار رقم 642 المؤرخ في 24 أكتوبر 2013، الخاص بزيادة مرتبات عمال قطاع النفط والغاز والجهود التي يبذلها العاملون في القطاع.

واتفق الجانبان على ان يتم عقد اجتماع خلال الأسبوع الجاري بين المجلس الرئاسي المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة المالية لبحث آليه تنفيذ قرار زيادة رواتب العاملين في قطاع النفط بنسبة 67 بالمئة.

